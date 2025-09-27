Diner dansant Choucroute au restaurant Les Castors Route de Montendre Saint-Simon-de-Bordes

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Début : 2025-09-27 19:30:00

Le restaurant du camping des Castors est ouvert à tous et propose ses animations de soirée. Profitez d’un moment convivial.

Soirée Flammekueche et choucroute avec karaoké et animation DJ.

Route de Montendre 8 Rue Clavelaud Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 56 76 restaurant.les.castors@gmail.com

English :

The Castors campsite restaurant is open to all and offers evening entertainment. Enjoy a convivial moment.

Flammekueche and sauerkraut evenings with karaoke and DJ entertainment.

German :

Das Restaurant des Campingplatzes Les Castors ist für alle offen und bietet seine Abendveranstaltungen an. Genießen Sie einen geselligen Moment.

Flammekueche- und Sauerkrautabend mit Karaoke und DJ-Animation.

Italiano :

Il ristorante del campeggio Castors è aperto a tutti e offre intrattenimento serale. Godetevi un momento di convivialità.

Serata di flammekueche e crauti con karaoke e DJ.

Espanol :

El restaurante del camping Castors está abierto a todos y ofrece entretenimiento nocturno. Disfrute de un momento de convivencia.

Noche de flammekueche y chucrut con karaoke y DJ.

