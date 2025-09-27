Diner dansant Choucroute au restaurant Les Castors Route de Montendre Saint-Simon-de-Bordes
Route de Montendre 8 Rue Clavelaud Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Début : 2025-09-27 19:30:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Le restaurant du camping des Castors est ouvert à tous et propose ses animations de soirée. Profitez d’un moment convivial.
Soirée Flammekueche et choucroute avec karaoké et animation DJ.
Route de Montendre 8 Rue Clavelaud Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 56 76 restaurant.les.castors@gmail.com
English :
The Castors campsite restaurant is open to all and offers evening entertainment. Enjoy a convivial moment.
Flammekueche and sauerkraut evenings with karaoke and DJ entertainment.
German :
Das Restaurant des Campingplatzes Les Castors ist für alle offen und bietet seine Abendveranstaltungen an. Genießen Sie einen geselligen Moment.
Flammekueche- und Sauerkrautabend mit Karaoke und DJ-Animation.
Italiano :
Il ristorante del campeggio Castors è aperto a tutti e offre intrattenimento serale. Godetevi un momento di convivialità.
Serata di flammekueche e crauti con karaoke e DJ.
Espanol :
El restaurante del camping Castors está abierto a todos y ofrece entretenimiento nocturno. Disfrute de un momento de convivencia.
Noche de flammekueche y chucrut con karaoke y DJ.
L’événement Diner dansant Choucroute au restaurant Les Castors Saint-Simon-de-Bordes a été mis à jour le 2025-09-19 par Offices de Tourisme de Jonzac