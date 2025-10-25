Dîner dansant Collan

Dîner dansant Collan samedi 25 octobre 2025.

Dîner dansant

Salle des fêtes Collan Yonne

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2025-10-25 19:30:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Ne manquez pas le dîner dansant à Collan, une soirée conviviale avec repas et animation musicale assurée par DJ Magic. Profitez d’un moment agréable et festif, mêlant danse et bonne humeur, dans une ambiance chaleureuse. Attention, vous aves jusqu’au 17 oct. pour vous inscrire, ne tardez pas ! .

Salle des fêtes Collan 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 20 57 06

