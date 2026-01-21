Dîner dansant costumé Sazilly
Dîner dansant costumé Sazilly samedi 28 février 2026.
Dîner dansant costumé
Avenue de la Gare Sazilly Indre-et-Loire
Début : Samedi 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Revêtez votre plus beau costume à l’occasion de cette soirée organisée par le comité des fêtes de Sazilly.
L’animation sera assurée par Hervé Venant (musique des années 80 à nos jours).
Dîner préparé par Baptiste, Traiteur apéritif, amuse-bouches, joue de porc et gratin dauphinois, salade, fromage, dessert, café.
Récompense pour les meilleurs costumes !
Réservez vite cdfetes-sazilly@orange.fr .
Avenue de la Gare Sazilly 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Put on your best costume for this evening organized by the Sazilly Festival Committee.
Entertainment will be provided by Hervé Venant.
Dinner prepared by LJ Traiteur: aperitif, appetizers, tartiflette, salad, dessert, coffee.
Prizes for best costumes!
