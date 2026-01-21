Dîner dansant costumé

Sazilly Indre-et-Loire

Début : Samedi 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Revêtez votre plus beau costume à l’occasion de cette soirée organisée par le comité des fêtes de Sazilly.

L’animation sera assurée par Hervé Venant (musique des années 80 à nos jours).

Dîner préparé par Baptiste, Traiteur apéritif, amuse-bouches, joue de porc et gratin dauphinois, salade, fromage, dessert, café.

Récompense pour les meilleurs costumes !

Réservez vite cdfetes-sazilly@orange.fr .

English :

Put on your best costume for this evening organized by the Sazilly Festival Committee.

Entertainment will be provided by Hervé Venant.

Dinner prepared by LJ Traiteur: aperitif, appetizers, tartiflette, salad, dessert, coffee.

Prizes for best costumes!

