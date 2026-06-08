Dîner dansant Salle Amélie Charrière Dax
Dîner dansant Salle Amélie Charrière Dax samedi 20 juin 2026.
Dax
Dîner dansant
Salle Amélie Charrière 98 avenue Francis Planté Dax Landes
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 01:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Animé par Chantal Soulu. Organisé par Lous Desentenuts au profit de Dax Solidarité. .
Salle Amélie Charrière 98 avenue Francis Planté Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 53 88 39 lousdesentenuts007@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dîner dansant
L’événement Dîner dansant Dax a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Grand Dax
À voir aussi à Dax (Landes)
- Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax 8 juin 2026
- Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax 8 juin 2026
- Concert lyrique Rue des écoles Dax 8 juin 2026
- Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax 9 juin 2026
- Visite guidée Atrium RDV Office de Tourisme Dax 9 juin 2026