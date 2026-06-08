Dîner dansant Salle Amélie Charrière Dax

Dax

Dîner dansant

Salle Amélie Charrière 98 avenue Francis Planté Dax Landes

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Animé par Chantal Soulu. Organisé par Lous Desentenuts au profit de Dax Solidarité. .

Salle Amélie Charrière 98 avenue Francis Planté Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 53 88 39 lousdesentenuts007@gmail.com

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English : Dîner dansant

L’événement Dîner dansant Dax a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Grand Dax