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Dîner dansant Salle Amélie Charrière Dax

Dîner dansant Salle Amélie Charrière Dax samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle Amélie Charrière

Adresse : 98 avenue Francis Planté

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 22 22 22 Tarif de base plein tarif

Dax

Dîner dansant

Salle Amélie Charrière 98 avenue Francis Planté Dax Landes

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Animé par Chantal Soulu. Organisé par Lous Desentenuts au profit de Dax Solidarité.   .

Salle Amélie Charrière 98 avenue Francis Planté Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 53 88 39  lousdesentenuts007@gmail.com

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English : Dîner dansant

L’événement Dîner dansant Dax a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Grand Dax

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