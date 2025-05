Dîner dansant de bienfaisance – Salle Le Chai Saint-Georges-d’Oléron, 24 mai 2025 20:00, Saint-Georges-d'Oléron.

Charente-Maritime

Dîner dansant de bienfaisance Salle Le Chai 89, rue des sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 44 – 44 – 44 EUR

Début : 2025-05-24 20:00:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

À l’occasion de la fête des Mères, le Lion’s Club d’Oléron vous invite à un diner dansant de bienfaisance au profit des « Restos du cœur d’Oléron ».

Salle Le Chai 89, rue des sports

Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 23 77 55 lionsoleron@sfr.fr

English : Charity dinner dance

To celebrate Mother’s Day, the Lion’s Club d’Oléron invites you to a charity dinner-dance in aid of the « Restos du c?ur d’Oléron ».

German : Benefiz-Tanzabendessen

Anlässlich des Muttertags lädt Sie der Lion’s Club d’Oléron zu einem Benefiz-Tanzdinner zugunsten der « Restos du c?ur d’Oléron » ein.

Italiano :

Per celebrare la Festa della Mamma, il Lion’s Club d’Oléron vi invita a una cena danzante di beneficenza a favore dei « Restos du c’ur d’Oléron ».

Espanol : Cena-baile benéfica

Para celebrar el Día de la Madre, el Lion’s Club d’Oléron le invita a una cena-baile benéfica en beneficio de los « Restos du cœur d’Oléron ».

