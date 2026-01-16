Dîner dansant de carnaval rue du Stade Siltzheim

Dîner dansant de carnaval

rue du Stade Salle des Fêtes Siltzheim Bas-Rhin

Tarif : 35 EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Organisé par l’Association Nos amis de Poulaines .

Animé par l’Orchestre Fa Si La Danser.

A l’instar des années précedentes, pour l’ambiance, tout le monde sera déguisés !

Au menu entrée, dinde en papillote sauce chasseur, tomates provençales, fagots de haricots, gratin dauphinois, dessert, café, gâteaux. Vins et eau compris.

Réservations avant le 07 février auprès de Achille Guinebert au 06 48 35 02 92 (places limitées).Adultes

35 .

rue du Stade Salle des Fêtes Siltzheim 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 6 48 35 02 92

English :

Organized by the Association Nos amis de Poulaines .

Entertainment by the Fa Si La Danser Orchestra.

As in previous years, everyone will be dressed up for the atmosphere!

On the menu: starter, turkey en papillote with chasseur sauce, Provençal tomatoes, faggots of beans, gratin dauphinois, dessert, coffee, cakes. Wine and water included.

Reservations by February 07 with Achille Guinebert on 06 48 35 02 92 (places limited).

L’événement Dîner dansant de carnaval Siltzheim a été mis à jour le 2026-01-16 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES