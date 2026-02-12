Diner dansant de la Saint-Valentin au Refuge du Trappeur

Sillé-le-Guillaume Sarthe

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Diner dansant de la Saint-Valentin au Refuge du Trappeur

à partir de 19h30

Animation musicale groupe ABYSSE

30€ Sur réservation au 02 43 20 17 48 .

Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 17 48

