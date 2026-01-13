Diner dansant de la Saint Valentin Salle du Castel Park Surgères

Diner dansant de la Saint Valentin

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez participer au diner dansant de la Saint Valentin organisé par l’Amicale Routière Surgérienne et animé par l’orchestre Rivages.

Repas élaboré La K’Fête Traiteur

Réservation avant le 09 février.

.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 54 56 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in the Valentine’s Day dinner dance organized by the Amicale Routière Surgérienne and hosted by the Rivages orchestra.

Meal prepared by La K’Fête Traiteur

Reservations by February 09.

L’événement Diner dansant de la Saint Valentin Surgères a été mis à jour le 2026-01-13 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin