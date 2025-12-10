Dîner dansant de la Saint Vincent Saint-Georges-de-Poisieux
Dîner dansant de la Saint Vincent
Saint-Georges-de-Poisieux Cher
Début : Samedi 2026-01-24 20:00:00
Dîner de la Saint-Vincent une soirée à savourer
Partageons ensemble un moment chaleureux autour d’un repas festif pour célébrer notre saint patron. Une soirée placée sous le signe de la convivialité et du terroir. .
Saint-Georges-de-Poisieux 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 56 75 21 23
English :
Saint-Vincent dinner: an evening to savour
