Dîner dansant de la Saint Vincent

Saint-Georges-de-Poisieux Cher

Début : Samedi 2026-01-24 20:00:00

Dîner de la Saint-Vincent une soirée à savourer

Partageons ensemble un moment chaleureux autour d’un repas festif pour célébrer notre saint patron. Une soirée placée sous le signe de la convivialité et du terroir. .

Saint-Georges-de-Poisieux 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 56 75 21 23

Saint-Vincent dinner: an evening to savour

