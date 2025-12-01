Diner dansant de la St Sylvestre Quarré-les-Tombes
Diner dansant de la St Sylvestre
Salle Polyvalente Quarré-les-Tombes Yonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Réveillon de la Saint Sylvestre à Quarré les Tombes.
Venez vous régaler, danser et faire la fête pour rentrer dans la nouvelle année.
Menu en pièce jointe Tarif 70 €
Repas dansant
Mercredi 31 décembre à partir de 20 heures
Salle polyvalente de Quarré Espace Jean Legros .
Salle Polyvalente Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 06 59 34 resapqm@orange.fr
