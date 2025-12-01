Diner dansant de la St Sylvestre Quarré-les-Tombes

Diner dansant de la St Sylvestre

Réveillon de la Saint Sylvestre à Quarré les Tombes.

Venez vous régaler, danser et faire la fête pour rentrer dans la nouvelle année.

Menu en pièce jointe Tarif 70 €

Repas dansant

Mercredi 31 décembre à partir de 20 heures

Salle polyvalente de Quarré Espace Jean Legros .

Salle Polyvalente Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 06 59 34 resapqm@orange.fr

