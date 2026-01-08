Dîner dansant Salle de spectacle Diou
Dîner dansant Salle de spectacle Diou samedi 28 février 2026.
Dîner dansant
Salle de spectacle 3, place du Marché Diou Allier
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Dîner dansant organisé par l’APED.
Salle de spectacle 3, place du Marché Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 31 55
English :
Dinner dance organized by APED.
L’événement Dîner dansant Diou a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire