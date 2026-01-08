Dîner dansant du comité de jumelage Penmarch Schierling Salle Cap Caval Penmarch
Dîner dansant du comité de jumelage Penmarch Schierling
Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch Finistère
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
2026-04-30
Le comité de jumelage Penmarcʼh-Schierling organise un dîner dansant pour financer les activités de l’association.
Depuis 1997, les villes de Penmarc’h et de Schierling Eggmühl (Bavière) sont jumelées. Le centenaire du Phare d’Eckmühl est à l’origine de cette union. Des échanges sont organisés régulièrement entre les deux villes.
Réservation obligatoire. .
Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 78 50
