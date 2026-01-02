Dîner Dansant du Mimosa Salle Le Galion Saint-Trojan-les-Bains

Dîner Dansant du Mimosa

Salle Le Galion 26 boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-15 01:00:00

2026-02-14

Dîner-dansant organisé à l’occasion de la fête du mimosa 2026.

Salle Le Galion 26 boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 13 95 07 comitedesfetes.stlb@gmail.com

English : Mimosa Dinner Dance

Dinner-dance organized for the 2026 Mimosa Festival.

