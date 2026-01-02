Dîner Dansant du Mimosa Salle Le Galion Saint-Trojan-les-Bains
Dîner Dansant du Mimosa Salle Le Galion Saint-Trojan-les-Bains samedi 14 février 2026.
Dîner Dansant du Mimosa
Salle Le Galion 26 boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-15 01:00:00
2026-02-14
Dîner-dansant organisé à l’occasion de la fête du mimosa 2026.
Salle Le Galion 26 boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 13 95 07 comitedesfetes.stlb@gmail.com
English : Mimosa Dinner Dance
Dinner-dance organized for the 2026 Mimosa Festival.
