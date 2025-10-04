Dîner-dansant & Election de la Reine des Comices Salle polyvalente Moulins-Engilbert

Dîner-dansant & Election de la Reine des Comices.

20h à la salle polyvalente, avenue Perricaudet.

Animation DJ Nuit Blanche.

Tarif adulte 38€.

Réservations auprès des Présidents de Comices ou au 06 88 68 79 12 ou 06 67 88 48 93.

Organisé par la Société d’agriculture de la Nièvre. .

Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 88 48 93

