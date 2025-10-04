Dîner dansant Fontenay-le-Comte
Dîner dansant Fontenay-le-Comte samedi 4 octobre 2025.
Dîner dansant
salle des OPS Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif :
Date :
Début : 2025-10-04 20:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Le quartier de la Gare, les Moulins et Charzais organise son dîner dansant pour l’Election de sa vicomtesse et de ses demoiselles d’honneur.
Réservations jusqu’au 19 septembre.
Menu payant
– 25€ adulte
– 10€ enfant de moins de 10 ans. .
salle des OPS Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 29 73 21
