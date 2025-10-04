Dîner dansant Fontenay-le-Comte

Dîner dansant Fontenay-le-Comte samedi 4 octobre 2025.

Dîner dansant

salle des OPS Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Le quartier de la Gare, les Moulins et Charzais organise son dîner dansant pour l’Election de sa vicomtesse et de ses demoiselles d’honneur.

Réservations jusqu’au 19 septembre.

Menu payant

– 25€ adulte

– 10€ enfant de moins de 10 ans. .

salle des OPS Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 29 73 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Dîner dansant Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin