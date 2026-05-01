Huttendorf

Dîner dansant

140 route de Brumath Huttendorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

Le rendez-vous incontournable du printemps à Huttendorf une soirée festive, gourmande et conviviale portée par l’énergie des associations locales.

Le rendez-vous incontournable du printemps à Huttendorf une soirée festive, gourmande et conviviale portée par l’énergie des associations locales. .

140 route de Brumath Huttendorf 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 01 90 55 arh-huttendorf@outlook.fr

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English :

Huttendorf?s spring rendezvous: a festive, gourmet and convivial evening powered by the energy of local associations.

L’événement Dîner dansant Huttendorf a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau