Dîner dansant Huttendorf
Dîner dansant Huttendorf samedi 16 mai 2026.
Huttendorf
Dîner dansant
140 route de Brumath Huttendorf Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
Le rendez-vous incontournable du printemps à Huttendorf une soirée festive, gourmande et conviviale portée par l’énergie des associations locales.
Le rendez-vous incontournable du printemps à Huttendorf une soirée festive, gourmande et conviviale portée par l’énergie des associations locales. .
140 route de Brumath Huttendorf 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 01 90 55 arh-huttendorf@outlook.fr
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English :
Huttendorf?s spring rendezvous: a festive, gourmet and convivial evening powered by the energy of local associations.
L’événement Dîner dansant Huttendorf a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau