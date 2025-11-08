Diner dansant Salle des Mielles Jullouville

Diner dansant

Salle des Mielles 2 Avenue des Frégates Jullouville Manche

2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Envie des danser, alors rejoignez nous pour un diner dansant.

A partir de 20h jusqu’à 2h .

Salle des Mielles 2 Avenue des Frégates Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 87 12 17 92 comifetes-smdl.fr

