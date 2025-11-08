Dîner dansant

Comité des fêtes Le Vilhain Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Le comité des fêtes du Vilhain organise un dîner dansant le 8 novembre à la salle des fêtes. Le menu proposé par Gilles Friaud sera composé de: galantine de chevreuil, paella, fromage et îles flottantes. L’ambiance musicale sera assurée par DJ Manhattan.

.

Comité des fêtes Le Vilhain 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 24 93 78

English :

The Comité des fêtes du Vilhain is organizing a dinner-dance on November 8 at the Salle des fêtes. Gilles Friaud’s menu will include venison galantine, paella, cheese and floating islands. Musical entertainment will be provided by DJ Manhattan.

German :

Das Festkomitee von Le Vilhain organisiert am 8. November ein Tanzdinner im Festsaal. Das von Gilles Friaud vorgeschlagene Menü besteht aus: Rehgalantine, Paella, Käse und schwimmenden Inseln. Für die musikalische Untermalung sorgt DJ Manhattan.

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti di Vilhain organizza una cena danzante l’8 novembre nella sala del villaggio. Il menu di Gilles Friaud comprenderà galantina di cervo, paella, formaggio e isole galleggianti. L’intrattenimento musicale è affidato al DJ Manhattan.

Espanol :

La comisión de fiestas de Vilhain organiza una cena-baile el 8 de noviembre en la sala de fiestas del pueblo. El menú de Gilles Friaud incluirá galantina de venado, paella, queso e islas flotantes. La música correrá a cargo de DJ Manhattan.

L’événement Dîner dansant Le Vilhain a été mis à jour le 2025-10-24 par Montluçon Tourisme