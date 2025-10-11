Diner dansant Salle Polyvalente Longèves
Diner dansant Salle Polyvalente Longèves samedi 11 octobre 2025.
Diner dansant
Salle Polyvalente Rue de la Pionnerie Longèves Vendée
Début : 2025-10-11 19:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
L’association Solidarité Cameroun Harmonie 85, fête ses 10 ans et vous propose un diner dansant.
Animé par Mr Etienne Kaza.
Dress code or, blanc et vert
Apéro et menu
– Grillades de proc, agneau, poulet, saucisses et poisson
– Plat traditionnel, thieb Sénégalais
– Ndolet royal
– Sangha
Accompagné de riz, bâton de manioc, pomme de terre, légumes et BH (beignets haricot)
Tarifs
22€ adulte
7€ enfant
Réservation par téléphone ou mail
Pendant la soirée aura lieu également une tombola. .
Salle Polyvalente Rue de la Pionnerie Longèves 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 77 69 97 66 harmonyasso85@gmail.com
English :
The association Solidarité Cameroun Harmonie 85 celebrates its 10th anniversary with a dinner dance.
German :
Der Verein Solidarität Kamerun Harmonie 85, feiert sein 10-jähriges Bestehen und lädt Sie zu einem Tanzdinner ein.
Italiano :
L’associazione Solidarité Cameroun Harmonie 85 festeggia il suo 10° anniversario con una cena danzante.
Espanol :
La asociación Solidarité Cameroun Harmonie 85 celebra su 10º aniversario con una cena-baile.
