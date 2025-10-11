Diner dansant Salle Polyvalente Longèves

Diner dansant Salle Polyvalente Longèves samedi 11 octobre 2025.

Diner dansant

Salle Polyvalente Rue de la Pionnerie Longèves Vendée

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-11 19:30:00

2025-10-11

L’association Solidarité Cameroun Harmonie 85, fête ses 10 ans et vous propose un diner dansant.

Animé par Mr Etienne Kaza.

Dress code or, blanc et vert

Apéro et menu

– Grillades de proc, agneau, poulet, saucisses et poisson

– Plat traditionnel, thieb Sénégalais

– Ndolet royal

– Sangha

Accompagné de riz, bâton de manioc, pomme de terre, légumes et BH (beignets haricot)

Tarifs

22€ adulte

7€ enfant

Réservation par téléphone ou mail

Pendant la soirée aura lieu également une tombola. .

Salle Polyvalente Rue de la Pionnerie Longèves 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 77 69 97 66 harmonyasso85@gmail.com

English :

The association Solidarité Cameroun Harmonie 85 celebrates its 10th anniversary with a dinner dance.

German :

Der Verein Solidarität Kamerun Harmonie 85, feiert sein 10-jähriges Bestehen und lädt Sie zu einem Tanzdinner ein.

Italiano :

L’associazione Solidarité Cameroun Harmonie 85 festeggia il suo 10° anniversario con una cena danzante.

Espanol :

La asociación Solidarité Cameroun Harmonie 85 celebra su 10º aniversario con una cena-baile.

