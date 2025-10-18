Diner dansant salle polyvalente Monétay-sur-Loire
Diner dansant salle polyvalente Monétay-sur-Loire samedi 18 octobre 2025.
Diner dansant
salle polyvalente Le bourg Monétay-sur-Loire Allier
Tarif : 18 – 18 – 22 EUR
Début : Samedi 2025-10-18 20:00:00
fin : 2025-10-19 04:00:00
2025-10-18
Diner dansant annuel organisé par le comité des fêtes.
salle polyvalente Le bourg Monétay-sur-Loire 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 20 73
English :
Annual dinner dance organized by the Comité des fêtes.
German :
Jährliches Diner Dansant, das vom Festkomitee organisiert wird.
Italiano :
Cena danzante annuale organizzata dal Comité des fêtes.
Espanol :
Cena-baile anual organizada por el Comité des fêtes.
