Diner dansant salle polyvalente Monétay-sur-Loire samedi 18 octobre 2025.

salle polyvalente Le bourg Monétay-sur-Loire Allier

Tarif : 18 – 18 – 22 EUR

Début : Samedi 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-19 04:00:00

2025-10-18

Diner dansant annuel organisé par le comité des fêtes.

salle polyvalente Le bourg Monétay-sur-Loire 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 20 73

English :

Annual dinner dance organized by the Comité des fêtes.

German :

Jährliches Diner Dansant, das vom Festkomitee organisiert wird.

Italiano :

Cena danzante annuale organizzata dal Comité des fêtes.

Espanol :

Cena-baile anual organizada por el Comité des fêtes.

