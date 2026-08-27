Diner dansant Salle polyvalente Monétay-sur-Loire
samedi 17 octobre 2026 · Salle polyvalente · Monétay-sur-Loire
Informations pratiques
Monétay-sur-Loire
Diner dansant
Salle polyvalente Le bourg Monétay-sur-Loire Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Soirée boeuf bourguignon animée par Gil Orchestra et organisée par le comité des fêtes.
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Salle polyvalente Le bourg Monétay-sur-Loire 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 98 28 60 cdfmonetay.allier@gmail.com
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English :
A Boeuf Bourguignon evening featuring the Gil Orchestra and organized by the festival committee.
L’événement Diner dansant Monétay-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire