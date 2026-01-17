Dîner dansant Salle des fêtes Moulins-sur-Ouanne
Dîner dansant Salle des fêtes Moulins-sur-Ouanne samedi 28 février 2026.
Dîner dansant
Salle des fêtes 14 Rue Paul-Arrighi Moulins-sur-Ouanne Yonne
Tarif : 36 – 36 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28 23:59:00
Date(s) :
2026-02-28
Dîner dansant Repas dansant Bal
Orchestre Bruno Dubois
Choucroute garnie
Détail et inscriptions (avant le 22 février 2026)
https://le-moulin-a-danser.s2.yapla.com/fr/event-102733 .
Salle des fêtes 14 Rue Paul-Arrighi Moulins-sur-Ouanne 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 87 04 29 moulinadanser@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dîner dansant
L’événement Dîner dansant Moulins-sur-Ouanne a été mis à jour le 2026-01-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !