Dîner dansant Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin

Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure
Début : 2025-10-11 19:30:00
Animée par DJ Mrick.Event
Menu fait maison
Kir avec amuses-bouches
Couscous royal
Salade et fromage
Coupe glacée aux saveurs d’Orient
Vin et café .
Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 6 04 09 31 02
