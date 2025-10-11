Dîner dansant Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin

Dîner dansant Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin samedi 11 octobre 2025.

Dîner dansant

Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure

Début : 2025-10-11 19:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Animée par DJ Mrick.Event

Menu fait maison

Kir avec amuses-bouches

Couscous royal

Salade et fromage

Coupe glacée aux saveurs d’Orient

Vin et café .

Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 6 04 09 31 02

