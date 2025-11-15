Dîner dansant Novembre bleu

Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15 02:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Repas servi par les membres du Rotary club de Saint-Jean-d’Angély suivi d’une soirée musicale au profit de la Ligue contre le cancer Charente-Maritime (lutte contre le cancer de la prostate).

.

Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 60 71 71

English :

false

German :

Mahlzeit, die von den Mitgliedern des Rotary Clubs Saint-Jean-d’Angély serviert wird, gefolgt von einem musikalischen Abend zugunsten der Krebsliga Charente-Maritime (Kampf gegen Prostatakrebs).

Italiano :

Pasto servito dai soci del Rotary Club di Saint-Jean-d’Angély seguito da una serata musicale a favore della Charente-Maritime Ligue contre le cancer (lotta contro il cancro alla prostata).

Espanol :

Comida servida por los miembros del Rotary Club de Saint-Jean-d’Angély seguida de una velada musical a beneficio de la Charente-Maritime Ligue contre le cancer (lucha contra el cáncer de próstata).

L’événement Dîner dansant Novembre bleu Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-10-27 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme