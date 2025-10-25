Dîner dansant Saales
Dîner dansant Saales samedi 25 octobre 2025.
Dîner dansant
65 Grand rue Saales Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-25 19:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
La radio RCB organise un dîner dansant animé par DJ René, de quoi passer une soirée festive ! Au menu jambon en croûte, gratin dauphinois, salade verte, fromage et dessert avec un apéro et café offert ! .
65 Grand rue Saales 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 7 45 02 40 00 reservation@radiorcb.fr
L’événement Dîner dansant Saales a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche