Diner dansant Saint-Chamassy

Diner dansant Saint-Chamassy samedi 20 septembre 2025.

Diner dansant

Salle des fêtes Saint-Chamassy Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Soirée organisée au profit des maladies épileptiques rares. Diner dansant animé par l’accordéoniste Olivier IMBERTY. Repas sur réservation.

Soirée organisée au profit des maladies épileptiques rares. Diner dansant animé par l'accordéoniste Olivier IMBERTY.

Apéritif offert par la municipalité de Saint-Chamassy, tourain, assiette périgourdine, confit de canard et pommes de terre sarladaises, soufflé glacé aux noix, café et vin Bergerac. Réservation avant le 15 septembre .

Salle des fêtes Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 03 62

English : Diner dansant

Evening organized in aid of rare epileptic diseases. Dinner dance with accordionist Olivier IMBERTY. Reservations required.

German : Diner dansant

Abend zugunsten seltener epileptischer Erkrankungen organisiert. Tanzdinner, das vom Akkordeonisten Olivier IMBERTY moderiert wird. Essen auf Vorbestellung.

Italiano :

Serata organizzata a favore delle malattie epilettiche rare. Cena e ballo con il fisarmonicista Olivier IMBERTY. Pasto su prenotazione.

Espanol : Diner dansant

Velada organizada en beneficio de las enfermedades epilépticas raras. Cena-baile con el acordeonista Olivier IMBERTY. Comida previa reserva.

