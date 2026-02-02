Dîner dansant Salle de la Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay

Dîner dansant

Salle de la Ballastière Chemin d’Uzu Saint-Martin-de-Sanzay Deux-Sèvres

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Venez profiter de ce dîner dansant avec l’association Danses St Martin’s ! La soirée sera animée par DJ Jack’o’saxo.

Au menu Paëlla Duo de fromages/salade Tarte crumble fruits rouges Punch maison et café offert

Réservations ouvertes dès maintenant

Salle de la Ballastière Chemin d’Uzu Saint-Martin-de-Sanzay 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 72 21 76

English : Dîner dansant

Come and enjoy this dinner dance with Danses St Martin’s! The evening will be hosted by DJ Jack’o’saxo.

On the menu: Paëlla Duo of cheeses/salad Red fruit crumble tart Home-made punch and complimentary coffee

Reservations now open

