Dîner dansant Salle de la Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay
Dîner dansant Salle de la Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay samedi 14 mars 2026.
Dîner dansant
Salle de la Ballastière Chemin d’Uzu Saint-Martin-de-Sanzay Deux-Sèvres
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Venez profiter de ce dîner dansant avec l’association Danses St Martin’s ! La soirée sera animée par DJ Jack’o’saxo.
Au menu Paëlla Duo de fromages/salade Tarte crumble fruits rouges Punch maison et café offert
Réservations ouvertes dès maintenant
Salle de la Ballastière Chemin d’Uzu Saint-Martin-de-Sanzay 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 72 21 76
English : Dîner dansant
Come and enjoy this dinner dance with Danses St Martin’s! The evening will be hosted by DJ Jack’o’saxo.
On the menu: Paëlla Duo of cheeses/salad Red fruit crumble tart Home-made punch and complimentary coffee
Reservations now open
L’événement Dîner dansant Saint-Martin-de-Sanzay a été mis à jour le 2026-01-30 par Maison du Thouarsais