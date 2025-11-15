Dîner dansant Saint-Sulpice-le-Guérétois

Dîner dansant Saint-Sulpice-le-Guérétois samedi 15 novembre 2025.

Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Le Fogolar del Monpy organise un dîner dansant animé par l’orchestre Gégé musette.

Au menu apéritif, soupe minestrone, trou à l’italienne, osso bucco et risotto, assiette 2 fromages, tiramisu. 1 bouteille de vin pour 6 personnes.

Ouvert à tous. .

Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 48 36 22 el-fogolar-del-monpy@outlook.fr

