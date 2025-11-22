Dîner Dansant Salle Municipale Saint-Victor

Dîner Dansant

Salle Municipale Impasse Anatole France Saint-Victor Allier

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Diner dansant années 80-2000 organisé par le comité des fêtes.

English :

80s-2000s dinner dance organized by the Comité des fêtes.

German :

Diner Dansant années 80-2000 organisiert vom Festkomitee.

Italiano :

Cena danzante dagli anni ’80 agli anni 2000 organizzata dal Comité des fêtes.

Espanol :

Cena con baile de los años 80 a 2000 organizada por el Comité des fêtes.

