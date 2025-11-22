Dîner Dansant Salle Municipale Saint-Victor
Dîner Dansant Salle Municipale Saint-Victor samedi 22 novembre 2025.
Dîner Dansant
Salle Municipale Impasse Anatole France Saint-Victor Allier
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Diner dansant années 80-2000 organisé par le comité des fêtes.
Salle Municipale Impasse Anatole France Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 12 37 43
English :
80s-2000s dinner dance organized by the Comité des fêtes.
German :
Diner Dansant années 80-2000 organisiert vom Festkomitee.
Italiano :
Cena danzante dagli anni ’80 agli anni 2000 organizzata dal Comité des fêtes.
Espanol :
Cena con baile de los años 80 a 2000 organizada por el Comité des fêtes.
L’événement Dîner Dansant Saint-Victor a été mis à jour le 2025-10-27 par Montluçon Tourisme