Dîner Dansant Sapeurs Pompiers Cozes

Dîner Dansant Sapeurs Pompiers

Logis de Sorlut Cozes Charente-Maritime

Début : 2025-12-13 19:30:00
fin : 2025-12-13

2025-12-13

Les Sapeurs-Pompiers de Cozes organisent un dîner dansant animé par Le Ricochet.
Traiteur Presta’ LeLong
Logis de Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 16 95 41  amicale-cozes@sdis17.fr

English :

The Cozes Fire Brigade organizes a dinner-dance with Le Ricochet.
Presta’ LeLong caterer

