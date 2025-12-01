Dîner Dansant Sapeurs Pompiers Cozes

Dîner Dansant Sapeurs Pompiers

Logis de Sorlut Cozes Charente-Maritime

Début : 2025-12-13 19:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Les Sapeurs-Pompiers de Cozes organisent un dîner dansant animé par Le Ricochet.

Traiteur Presta’ LeLong

Logis de Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 16 95 41 amicale-cozes@sdis17.fr

The Cozes Fire Brigade organizes a dinner-dance with Le Ricochet.

Presta’ LeLong caterer

