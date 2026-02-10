Dîner dansant Secours Populaire St-Pourçain Varennes Salle Chardonnet Chantelle
Dîner dansant Secours Populaire St-Pourçain Varennes Salle Chardonnet Chantelle samedi 7 mars 2026.
Dîner dansant Secours Populaire St-Pourçain Varennes
Salle Chardonnet 11 route de Bellenaves Chantelle Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date :
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-07 04:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Repas Dîner dansant avec Couscous en musique avec l’orchestre Chris’Music.
Salle Chardonnet 11 route de Bellenaves Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 63 12 10 christ.annie@wanadoo.fr
English :
Dinner Dance with Couscous and music by Chris’Music.
L’événement Dîner dansant Secours Populaire St-Pourçain Varennes Chantelle a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme Val de Sioule