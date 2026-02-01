Dîner dansant Soultzeren

Dîner dansant

21 route de la Schlucht Soultzeren Haut-Rhin

Une belle occasion de passer une soirée gourmande et dansante en toute convivialité.

Partagez une soirée conviviale et gourmande lors du dîner dansant organisé le samedi 28 février 2026 à la Salle des Fêtes de Soultzeren.

Dans une ambiance musicale festive et chaleureuse, profitez d’un repas complet composé d’un apéritif offert, d’une terrine et crudités, d’un sauté de veau et sa garniture, de fromages de la Vallée, d’un moelleux au chocolat accompagné de crème anglaise, suivi d’un café.

21 route de la Schlucht Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 85 83 45

English :

A great opportunity to enjoy an evening of food and dancing in a convivial atmosphere.

