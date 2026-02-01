Dîner dansant spécial Saint Valentin Préveranges
Dîner dansant spécial Saint Valentin Préveranges samedi 21 février 2026.
Dîner dansant spécial Saint Valentin
Préveranges Cher
25 EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : Samedi 2026-02-21 19:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Pour la Saint-Valentin, laissez-vous porter par une soirée d’exception.
Et si cette Saint-Valentin était l’occasion de partager un moment vraiment spécial ? Nous vous invitons à un dîner gourmand, imaginé pour éveiller les sens et créer de beaux souvenirs. La soirée sera animée par Osmose Trio et sera l’occasion de découvrir la reine de Préveranges 2026. Réservation avant le 16 février. 25 .
Préveranges 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 04 40 24 79
English :
For Valentine’s Day, let yourself be carried away by an exceptional evening.
