Dîner dansant

Rue de Faverelles Thou Loiret

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Samedi 31 janvier 2026 à 19h30, la salle polyvalente de Thou accueille un dîner dansant convivial avec l’orchestre Mickaël Pigeat. Profitez d’un menu gourmand (kir offert) dans une ambiance festive et chaleureuse. Places limitées, réservation avant le 20 janvier.

Samedi 31 janvier 2026 à 19h30, la salle polyvalente de Thou se transforme en véritable piste de danse pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. Le Comité d’Animation de Thou vous invite à son dîner dansant animé par l’orchestre Mickaël Pigeat, pour partager un moment festif où musique, danse et gourmandise seront au rendez-vous.

Côté assiette, le menu promet une belle parenthèse gourmande avec un velouté de légumes, un moelleux de volaille sauce crème de morilles accompagné de pommes de terre grenaille et de légumes, une salade de fromages puis une panna cotta et son coulis, sans oublier le kir offert pour débuter la soirée.

Le tarif est fixé à 30 € par personne (boissons non comprises). 30 .

Rue de Faverelles Thou 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 65 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité d’animation is organizing a dinner-dance on January 25 at 7:30 pm in the Salle polyvalente in Thou (45). The evening will be accompanied by the Guillaume Genty orchestra. Please reserve before January 24 by calling 06 11 77 05 80 or 02 38 31 65 92.

L’événement Dîner dansant Thou a été mis à jour le 2026-01-14 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX