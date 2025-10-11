Dîner dansant US Route de Montendre Saint-Simon-de-Bordes

Dîner dansant US Route de Montendre Saint-Simon-de-Bordes samedi 11 octobre 2025.

Dîner dansant US

Route de Montendre 8 Rue Clavelaud Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2025-10-11 19:30:00

2025-10-11

Le restaurant du camping des Castors est ouvert à tous et propose ses animations de soirée. Profitez d’un moment convivial.

Soirée spéciale United States of America avec animation musicale.

Route de Montendre 8 Rue Clavelaud Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 56 76 restaurant.les.castors@gmail.com

English :

The Castors campsite restaurant is open to all and offers evening entertainment. Enjoy a convivial moment.

Special United States of America evening with musical entertainment.

German :

Das Restaurant des Campingplatzes Les Castors ist für alle offen und bietet seine Abendveranstaltungen an. Genießen Sie einen geselligen Moment.

Spezieller Abend United States of America mit musikalischer Animation.

Italiano :

Il ristorante del campeggio Castors è aperto a tutti e offre intrattenimento serale. Godetevi una serata conviviale.

Serata speciale Stati Uniti d’America con intrattenimento musicale.

Espanol :

El restaurante del camping Castors está abierto a todos y ofrece entretenimiento nocturno. Disfrute de una velada agradable.

Velada especial Estados Unidos de América con animación musical.

L’événement Dîner dansant US Saint-Simon-de-Bordes a été mis à jour le 2025-10-01 par Offices de Tourisme de Jonzac