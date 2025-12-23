Dîner dansant, Vald’Yerre
Dîner dansant, Vald’Yerre samedi 31 janvier 2026.
Dîner dansant
Salle des fêtes Vald’Yerre Eure-et-Loir
Début : 2026-01-31 20:30:00
Soirée animée par Francj Anim’. Menu carbonnade flamande ou assiette anglaise. Animation proposée par l’Association de la Fête d’Eté de Châtillon-en-Dunois
Réservation avant le 20 janvier. .
Salle des fêtes Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 97 04 28
English :
Evening entertainment by Francj Anim’. Menu: carbonnade flamande or assiette anglaise. Entertainment provided by the Association de la Fête d’Eté de Châtillon-en-Dunois
