Dîner dansant, Vald’Yerre

Dîner dansant

Salle des fêtes Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Soirée animée par Francj Anim’. Menu carbonnade flamande ou assiette anglaise. Animation proposée par l’Association de la Fête d’Eté de Châtillon-en-Dunois

Réservation avant le 20 janvier. .

Salle des fêtes Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 97 04 28

English :

Evening entertainment by Francj Anim’. Menu: carbonnade flamande or assiette anglaise. Entertainment provided by the Association de la Fête d’Eté de Châtillon-en-Dunois

