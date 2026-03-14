Diner d’Antan Sainte-Ouenne
Diner d’Antan Sainte-Ouenne samedi 4 avril 2026.
Diner d’Antan
Salle des fêtes Sainte-Ouenne Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
L’Association Société d’Education Populaire de Sainte-Ouenne propose une soirée avec un diner d’Antan. .
Salle des fêtes Sainte-Ouenne 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 78 68 70
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English : Diner d’Antan
L’événement Diner d’Antan Sainte-Ouenne a été mis à jour le 2026-03-11 par CC Val de Gâtine