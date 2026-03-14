Diner d’Antan

Salle des fêtes Sainte-Ouenne Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’Association Société d’Education Populaire de Sainte-Ouenne propose une soirée avec un diner d’Antan. .

Salle des fêtes Sainte-Ouenne 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 78 68 70

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English : Diner d’Antan

L’événement Diner d’Antan Sainte-Ouenne a été mis à jour le 2026-03-11 par CC Val de Gâtine