DÎNER D’AUTOMNE AU MAS DE L’ECRITURE Jonquières

DÎNER D’AUTOMNE AU MAS DE L’ECRITURE Jonquières samedi 25 octobre 2025.

DÎNER D’AUTOMNE AU MAS DE L’ECRITURE

252 Rue de la Font du Loup Jonquières Hérault

Tarif : – – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Venez participer à un dîner d’Automne exceptionnel autour des vins et du Domaine & de l’Art,

Au programme

18h Découverte du domaine et atelier assemblage

19h30 Dine dans le chai autour du pressoir

A cette occasion, l’artiste Pamelito exposera ses oeuvres

Venez participer à un dîner d’Automne exceptionnel autour des vins et du Domaine & de l’Art,

Au programme

18h Découverte du domaine et atelier assemblage

19h30 Dine dans le chai autour du pressoir

A cette occasion, l’artiste Pamelito exposera ses oeuvres .

252 Rue de la Font du Loup Jonquières 34725 Hérault Occitanie

English :

Join us for an exceptional Autumn dinner featuring wines and Domaine & de l’Art,

Program:

6pm Discovery of the estate and blending workshop

7:30pm Dine in the cellar around the wine press

On this occasion, the artist Pamelito will exhibit his works

German :

Nehmen Sie an einem außergewöhnlichen Herbstdinner rund um die Weine und das Weingut & die Kunst teil,

Auf dem Programm stehen:

18h Entdeckung des Weinguts und Workshop zur Assemblage

19:30 Uhr Dinner im Weinkeller rund um die Weinpresse

Bei dieser Gelegenheit wird der Künstler Pamelito seine Werke ausstellen

Italiano :

Partecipate a un’eccezionale cena autunnale a base di vini e del Domaine & de l’Art,

In programma:

ore 18:00 Scoperta della tenuta e laboratorio di assemblaggio

ore 19.30 Cena in cantina intorno al torchio

L’artista Pamelito esporrà le sue opere durante l’evento

Espanol :

Participe en una excepcional cena de otoño en torno a los vinos y el Domaine & de l’Art,

En el programa:

18:00 Descubrimiento del dominio y taller de ensamblaje

19h30 Cena en la bodega alrededor del lagar

El artista Pamelito expondrá sus obras durante el evento

L’événement DÎNER D’AUTOMNE AU MAS DE L’ECRITURE Jonquières a été mis à jour le 2025-10-18 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT