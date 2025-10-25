DÎNER D’AUTOMNE AU MAS DE L’ECRITURE Jonquières
DÎNER D’AUTOMNE AU MAS DE L’ECRITURE Jonquières samedi 25 octobre 2025.
DÎNER D’AUTOMNE AU MAS DE L’ECRITURE
252 Rue de la Font du Loup Jonquières Hérault
Tarif : – – 60 EUR
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Venez participer à un dîner d’Automne exceptionnel autour des vins et du Domaine & de l’Art,
Au programme
18h Découverte du domaine et atelier assemblage
19h30 Dine dans le chai autour du pressoir
A cette occasion, l’artiste Pamelito exposera ses oeuvres
252 Rue de la Font du Loup Jonquières 34725 Hérault Occitanie
English :
Join us for an exceptional Autumn dinner featuring wines and Domaine & de l’Art,
Program:
6pm Discovery of the estate and blending workshop
7:30pm Dine in the cellar around the wine press
On this occasion, the artist Pamelito will exhibit his works
German :
Nehmen Sie an einem außergewöhnlichen Herbstdinner rund um die Weine und das Weingut & die Kunst teil,
Auf dem Programm stehen:
18h Entdeckung des Weinguts und Workshop zur Assemblage
19:30 Uhr Dinner im Weinkeller rund um die Weinpresse
Bei dieser Gelegenheit wird der Künstler Pamelito seine Werke ausstellen
Italiano :
Partecipate a un’eccezionale cena autunnale a base di vini e del Domaine & de l’Art,
In programma:
ore 18:00 Scoperta della tenuta e laboratorio di assemblaggio
ore 19.30 Cena in cantina intorno al torchio
L’artista Pamelito esporrà le sue opere durante l’evento
Espanol :
Participe en una excepcional cena de otoño en torno a los vinos y el Domaine & de l’Art,
En el programa:
18:00 Descubrimiento del dominio y taller de ensamblaje
19h30 Cena en la bodega alrededor del lagar
El artista Pamelito expondrá sus obras durante el evento
L’événement DÎNER D’AUTOMNE AU MAS DE L’ECRITURE Jonquières a été mis à jour le 2025-10-18 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT