Dîner de célibataires Tosse

Dîner de célibataires chez Coquette ?

Envie de briser la routine et de faire de nouvelles rencontres autour d’une table généreuse ? Rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et du partage.

Pas de tête-à-tête intimidant, mais une grande tablée de 12 personnes (parité respectée) pour discuter et profiter du moment, sans pression.

Au menu de cette soirée spéciale

– Apéritif Coupe de bienvenue, chips et tartinables.

– Plats à partager Grandes planches de crevettes (la spécialité !), planches de charcuterie fine et pizza à partager.

– La pause fromage.

– Douceur Café gourmand pour finir sur une note sucrée.

Boissons Vin, eaux et café inclus.

Le concept On partage les planches, on change de place en cours de soirée pour découvrir tout le monde, et on laisse la magie (ou simplement la bonne humeur) opérer ! Tranche d’âge pour ce dîner entre 49 et 59 ans.

Inscription obligatoire. .

44 avenue du général de Gaulle Tosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 77 13 39 coquettelacrevette@gmail.com

English :

Singles’ dinner at Coquette?

Want to break the routine and meet new people around a generous table? Join us for an evening of conviviality and sharing.

