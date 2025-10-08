Dîner de famille Grenay

Dîner de famille Grenay mercredi 8 octobre 2025.

Dîner de famille

28bis boulevard des Flandres Grenay Pas-de-Calais

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

A l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses parents d’être les témoins de son mariage.

Son père, animateur de télé parisien, et sa mère, femme au foyer provinciale, sont fâchés depuis sa naissance. Alexandre va utiliser de faux prétextes pour les réunir…

Le dîner de famille va-t-il totalement partir en vrille ?

Laissez vos idées toutes faites à la porte et entrez. .

28bis boulevard des Flandres Grenay 62160 Pas-de-Calais Hauts-de-France

English :

On his 30th birthday, Alexandre asked his parents to witness his wedding.

German :

An seinem 30. Geburtstag möchte Alexandre seine Eltern bitten, Trauzeugen bei seiner Hochzeit zu sein.

Italiano :

Il giorno del suo 30° compleanno, Alexandre vuole chiedere ai suoi genitori di assistere al suo matrimonio.

Espanol :

El día de su 30 cumpleaños, Alexandre quiere pedir a sus padres que sean testigos de su boda.

