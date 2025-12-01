Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dîner de fêtes à l’Orangerie Chenonceaux

Dîner de fêtes à l’Orangerie Chenonceaux samedi 20 décembre 2025.

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 110 – 110 – EUR
Début : 2025-12-20 19:00:00
fin : 2025-12-20

2025-12-20

Dîner de fêtes à l’Orangerie. Réservation en ligne. Rendez-vous à 19h.
Dîner de fêtes à l'Orangerie. Réservation en ligne. Rendez-vous à 19h. 110€.

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   welcome@chenonceau.com

English :

Festive dinner at the Orangerie. Book online. See you at 7pm.

German :

Festliches Abendessen in der Orangerie. Reservieren Sie online. Treffpunkt um 19 Uhr.

Italiano :

Cena di festa all’Orangerie. Prenotate online. Ci vediamo alle 19.00.

Espanol :

Cena festiva en la Orangerie. Reserva en línea. Nos vemos a las 19 h.

