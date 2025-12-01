Dîner de fêtes à l’Orangerie Chenonceaux
Dîner de fêtes à l’Orangerie Chenonceaux samedi 20 décembre 2025.
Dîner de fêtes à l’Orangerie
Chenonceaux Indre-et-Loire
Tarif : 110 – 110 – EUR
110
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 19:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Dîner de fêtes à l’Orangerie. Réservation en ligne. Rendez-vous à 19h.
Dîner de fêtes à l’Orangerie. Réservation en ligne. Rendez-vous à 19h. 110 .
Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire welcome@chenonceau.com
English :
Festive dinner at the Orangerie. Book online. See you at 7pm.
German :
Festliches Abendessen in der Orangerie. Reservieren Sie online. Treffpunkt um 19 Uhr.
Italiano :
Cena di festa all’Orangerie. Prenotate online. Ci vediamo alle 19.00.
Espanol :
Cena festiva en la Orangerie. Reserva en línea. Nos vemos a las 19 h.
L’événement Dîner de fêtes à l’Orangerie Chenonceaux a été mis à jour le 2025-11-09 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER