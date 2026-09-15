Dîner de gala et défilé de mode « Défie la Vie… Défile en Rose » Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Dîner de gala et défilé de mode « Défie la Vie… Défile en Rose »

Les Cures Marines Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 19:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Jeudi 15 octobre dès 19 h 30, dîner de gala et défilé de mode solidaire « Défie la Vie, Défile en Rose » aux Cures Marines, au profit du Centre François Baclesse de Caen. 75 €/pers.

Le jeudi 15 octobre, dans le cadre de ses actions pour la santé des femmes, le Soroptimist International Deauville-Trouville organise une soirée aux Cures Marines. Dès 19 h 30, un accueil en musique et un verre de bienvenue ouvriront cette soirée de gala, suivis à 20 h 30 par le début du dîner et une mise en bouche. Le défilé de mode, dont les participantes seront des femmes ayant subi un cancer féminin, se déroulera en deux temps, à 21 h puis à 22 h, entrecoupé par le plat signature du chef à 21 h 30. La soirée se clôturera à 22 h 30 sur une note gourmande, avec un éclat sucré.

Élégance, convivialité et solidarité se conjuguent pour une même cause : l’ensemble des bénéfices et des dons sera reversé au Centre François Baclesse de Caen, centre de référence en cancérologie.

Infos pratiques :

Date : jeudi 15 octobre

Lieu : Les Cures Marines, Trouville-sur-Mer

Organisateur : Soroptimist International Deauville-Trouville

Programme : 19 h 30 accueil et verre de bienvenue en musique – 20 h 30 ouverture du dîner et mise en bouche – 21 h défilé (1re partie) – 21 h 30 plat signature du chef – 22 h défilé (2e partie) – 22 h 30 éclat sucré

Tarif : 75 € par personne

Réservations et dons en ligne : HelloAsso — Défie la Vie, Défile en Rose : https://www.helloasso.com/associations/soroptimist-international-club-de-deauville-trouville/evenements/defie-la-vie-defile-en-rose-octobre-2026-1

Informations : sideauvilletrouville@gmail.com

Bénéficiaire : Centre François Baclesse de Caen .

Les Cures Marines Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie sideauvilletrouville@gmail.com

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English : Dîner de gala et défilé de mode « Défie la Vie… Défile en Rose »

Thursday 15 October from 7.30 pm: a charity gala dinner and fashion show, ‘Défie la Vie, Défile en Rose’, at Les Cures Marines, in aid of the Centre François Baclesse in Caen. €75 per person.

L’événement Dîner de gala et défilé de mode « Défie la Vie… Défile en Rose » Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville