Dîner de Gala HEC 2025 Pavillon Gabriel Paris

Dîner de Gala HEC Paris 2025
HEC Paris, HEC Alumni et la Fondation HEC
vous prient d’assister au Dîner de Gala HEC,
une soirée pour écrire le futur d’HEC Paris.
Cette édition exceptionnelle du Dîner de Gala se tiendra
au Pavillon Gabriel (Paris 8ème),
la mardi 25 novembre 2025.
PROGRAMME COMPLET DE LA SOIREE :
18h00
Lancement de la nouvelle Campagne de la Fondation HEC
Présentation du Projet Campus en présence des architectes
Une occasion unique de plonger au cœur de l’ambitieux projet Campus et de découvrir
toutes les dimensions de la Campagne.
(inscription gratuite ici pour les personnes qui ne seront pas au Dîner de Gala)
19h15
Cocktail
20h30
Dîner de Gala (assis et placé) orchestré par Potel & Chabot
Appel aux dons animé par Christie’s, en soutien des ambitions d’avenir d’HEC Paris
Un temps fort festif, en présence de personnalités emblématiques, pour célébrer notre communauté et amplifier notre engagement collectif.
23h00
Bar Lounge et Dancefloor pour prolonger la soirée
Dress code :
Costume sombre ou Black Tie – Robe de cocktail
Note : Merci de noter que des places seront réservées aux convives du Dîner de Gala à 18h, pour le Lancement de Campagne. Nous vous prions de bien vouloir nous informer si vous ou certains invités de votre table ne prévoient pas d’y assister.
Pavillon Gabriel 5, Avenue Gabriel 75008 PARIS Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris