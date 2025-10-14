Dîner de la Fontaine avec Esther Renaut Eco Domaine de la Fontaine Pornic

Dîner de la Fontaine avec Esther Renaut Eco Domaine de la Fontaine Pornic mardi 14 octobre 2025.

Dîner de la Fontaine avec Esther Renaut

Eco Domaine de la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-10-14 18:45:00

fin : 2025-10-14 21:30:00

2025-10-14

Les dîners de la Fontaine sont des dîners conférences qui se déroulent au sein de l’Éco-Domaine La Fontaine, à Pornic. Les Dîners de la Fontaine un moment de partage entre gastronomie, culture et découverte.

Le principe du dîner conférence

L’instant de partage débute avec une interview de l’invité autour d’un cocktail. Suivi d’un dîner durant lequel vous serez invités à partager la table d’autres convives pour mieux vous découvrir autour d’un plat et un dessert concoctés avec des produits frais et de saison. Le tout accompagné d’un verre de vin des vignes du domaine. Durant le dîner vous serez invités à interagir avec notre invité au travers de questions réponses.

L’invité

Invité d’honneur Esther Renaut.

À 34 ans, la Pornicaise Esther Renaut collectionne les podiums internationaux en BMX championne du monde à Glasgow en 2023, vice-championne du monde en 2025 à Copenhague, 3e aux Mondiaux de Rock Hill aux États-Unis. Coach sportive et passionnée, elle roule depuis plus de 25 ans, portée par l’énergie d’un sport extrême où l’on chute, mais où l’on se relève toujours.

Elle viendra partager son parcours, ses défis et sa passion lors d’un dîner-conférence convivial. Une soirée gourmande et inspirante. .

Eco Domaine de la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 08 08 infos@ecodomaine-la-fontaine.fr

English :

Les dîners de la Fontaine are dinner conferences held at the Éco-Domaine La Fontaine in Pornic. Les Dîners de la Fontaine: a moment of sharing between gastronomy, culture and discovery.

German :

Les Dîners de la Fontaine sind Dinnerkonferenzen, die in der Öko-Domäne La Fontaine in Pornic stattfinden. Die Dîners de la Fontaine: ein gemeinsamer Moment zwischen Gastronomie, Kultur und Entdeckung.

Italiano :

I Dîners de la Fontaine sono delle cene organizzate presso l’Éco-Domaine La Fontaine di Pornic. Les Dîners de la Fontaine: un’occasione per condividere gastronomia, cultura e scoperta.

Espanol :

Las Dîners de la Fontaine son cenas-conferencia que se celebran en el Éco-Domaine La Fontaine de Pornic. Les Dîners de la Fontaine: una oportunidad para compartir gastronomía, cultura y descubrimiento.

