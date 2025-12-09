Dîner de la Fontaine avec François Forest Eco Domaine de la Fontaine Pornic

Dîner de la Fontaine avec François Forest

Les dîners de la Fontaine sont des dîners conférences qui se déroulent au sein de l’Éco-Domaine La Fontaine, à Pornic un moment de partage entre gastronomie, culture et découverte.



Le principe du dîner conférence

Les Dîners de la Fontaine proposent chaque mois un temps d’échange privilégié autour d’un invité qui éclaire notre territoire autrement. Pour cette édition de décembre, est mis à l’honneur François Forest, président de l’Union des Syndicats des Marais du Sud Loire et acteur incontournable de la préservation du marais du Pays de Retz.

L’invité

Fin connaisseur de cet écosystème façonné par l’humain, François Forest viendra expliquer comment le marais, souvent perçu comme un espace naturel, est en réalité une œuvre collective, entretenue depuis des générations par des métiers essentiels et souvent invisibles paludiers, éclusiers, éleveurs, pêcheurs, piégeurs, écologistes, et bien d’autres encore.

À travers son expérience et les projets menés avec le collectif Les Arts en Retz, il évoquera les relations entre savoir-faire, eau, paysages, et l’équilibre fragile qui fait la singularité de ce territoire du littoral atlantique.

Une soirée d’échanges idéale pour celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre le marais du Sud Loire, son histoire, ses métiers et la richesse de son patrimoine vivant.

Au menu du dîner

Planches à partager

Plat et dessert

Vins du Domaine

Eaux et cafés

