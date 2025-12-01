Dîner de la Saint Sylvestre au Cheval Rouge Villandry

Dîner de la Saint Sylvestre au Cheval Rouge

9 Rue Principale Villandry Indre-et-Loire

Tarif : 159 – 159 – EUR

159

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Dîner de la Saint Sylvestre. Possibilité d’hébergement. Il est également possible d’accéder à la soirée dansante de Vallères (avec supplément).

9 Rue Principale Villandry 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 02 07 contact@lecheval-tours.com

English :

New Year’s Eve dinner. Accommodation available. The Vallères dance is also available (extra charge).

German :

Abendessen am Silvesterabend. Es besteht die Möglichkeit, eine Übernachtung zu buchen. Es besteht auch die Möglichkeit, den Tanzabend in Vallères zu besuchen (gegen Aufpreis).

Italiano :

Cena di Capodanno. Alloggio disponibile. È anche possibile partecipare al ballo delle Vallères (con un costo aggiuntivo).

Espanol :

Cena de Nochevieja. Alojamiento disponible. También es posible asistir al baile de Vallères (con coste adicional).

