Dîner de la Saint Sylvestre au Cheval Rouge Villandry

Dîner de la Saint Sylvestre au Cheval Rouge

Dîner de la Saint Sylvestre au Cheval Rouge Villandry mercredi 31 décembre 2025.

Dîner de la Saint Sylvestre au Cheval Rouge

9 Rue Principale Villandry Indre-et-Loire

Tarif : 159 – 159 – EUR
159
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

Dîner de la Saint Sylvestre. Possibilité d’hébergement. Il est également possible d’accéder à la soirée dansante de Vallères (avec supplément).
Dîner de la Saint Sylvestre. Possibilité d’hébergement. Il est également possible d’accéder à la soirée dansante de Vallères (avec supplément). 159  .

9 Rue Principale Villandry 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 02 07  contact@lecheval-tours.com

English :

New Year’s Eve dinner. Accommodation available. The Vallères dance is also available (extra charge).

German :

Abendessen am Silvesterabend. Es besteht die Möglichkeit, eine Übernachtung zu buchen. Es besteht auch die Möglichkeit, den Tanzabend in Vallères zu besuchen (gegen Aufpreis).

Italiano :

Cena di Capodanno. Alloggio disponibile. È anche possibile partecipare al ballo delle Vallères (con un costo aggiuntivo).

Espanol :

Cena de Nochevieja. Alojamiento disponible. También es posible asistir al baile de Vallères (con coste adicional).

L’événement Dîner de la Saint Sylvestre au Cheval Rouge Villandry a été mis à jour le 2025-11-22 par Tours Val de Loire Tourisme