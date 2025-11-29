Dîner de la Saint Sylvestre | Restaurant Edward 1er Restaurant Edward 1er Monpazier
Dîner de la Saint Sylvestre | Restaurant Edward 1er Restaurant Edward 1er Monpazier mercredi 31 décembre 2025.
Dîner de la Saint Sylvestre | Restaurant Edward 1er
Restaurant Edward 1er 5 rue Saint Pierre Monpazier Dordogne
Tarif : 138 – 138 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Venez passer un agréable moment au restaurant Edward 1er situé à Monpazier, une des plus belles bastides du Sud Ouest. Dîner accompagné d’un duo de jazz. Au menu, Amuse bouche et coupe de champagne, barette de saumon fumé, crème de caviar et gin, homard bleu & patate douce fondante, rafraichi de fruits rouges, compote & vodka, tempuras de palombe du Périgord, cannelé de chèvre frais, les mendiants en découverte gourmande, Mignardises. .
Restaurant Edward 1er 5 rue Saint Pierre Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 44 00 info@hoteledward1er.com
English : Dîner de la Saint Sylvestre | Restaurant Edward 1er
L’événement Dîner de la Saint Sylvestre | Restaurant Edward 1er Monpazier a été mis à jour le 2025-11-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides