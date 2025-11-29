Dîner de la Saint Sylvestre | Restaurant Edward 1er Restaurant Edward 1er Monpazier

Dîner de la Saint Sylvestre | Restaurant Edward 1er

Restaurant Edward 1er 5 rue Saint Pierre Monpazier Dordogne

Venez passer un agréable moment au restaurant Edward 1er situé à Monpazier, une des plus belles bastides du Sud Ouest. Dîner accompagné d’un duo de jazz. Au menu, Amuse bouche et coupe de champagne, barette de saumon fumé, crème de caviar et gin, homard bleu & patate douce fondante, rafraichi de fruits rouges, compote & vodka, tempuras de palombe du Périgord, cannelé de chèvre frais, les mendiants en découverte gourmande, Mignardises. .

Restaurant Edward 1er 5 rue Saint Pierre Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 44 00 info@hoteledward1er.com

