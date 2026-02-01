Dîner de la Saint-Valentin à Gourdon, Le Pot Occitan Restaurant Le Pot Occitan Gourdon
Dîner de la Saint-Valentin à Gourdon, Le Pot Occitan
Restaurant Le Pot Occitan 39, Boulevard Mainiol Gourdon
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
A l'occasion de la Saint-Valentin, venez savourer le menu proposé, par le restaurant Le Pot Occitan, spécialement pour cette soirée du 14 février. Avis aux amoureux, réservez votre table dès à présent pour être sûr de profiter d'une belle soirée à deux !
Restaurant Le Pot Occitan 39, Boulevard Mainiol Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 11 81
English :
On the occasion of Valentine’s Day, come and savour the menu proposed by the restaurant Le Pot Occitan, especially for this evening of February 14th
