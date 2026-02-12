Dîner de la Saint Valentin à l’Abbaye des Prémontrés Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson
Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Célébrez la Saint-Valentin dans un lieu chargé d’histoire !
Le 14 février, sous les voûtes de l’abbatiale, laissez-vous porter par un dîner aux chandelles, dans une atmosphère élégante et intimiste.
Prolongez cette parenthèse hors du temps en passant la nuit au cœur du monument, et savourez un petit-déjeuner avant de reprendre le chemin du retour.
Réservations au 03 83 81 67 13Adultes
Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 32 mariececile@abbayepremontres.com
Celebrate Valentine’s Day in a place steeped in history!
On February 14, under the vaulted ceiling of the abbey church, enjoy a candlelit dinner in an elegant and intimate atmosphere.
Extend this timeless interlude by spending the night in the heart of the monument, and enjoy breakfast before heading home.
For reservations call 03 83 81 67 13
