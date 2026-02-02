Dîner de la Saint-Valentin à L’Alchimiste L’alchimiste Barbezieux-Saint-Hilaire
Dîner de la Saint-Valentin à L’Alchimiste
L’alchimiste 1 Place du Haut Faubourg Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
avec son verre de bulles !
2026-02-14
L’Alchimiste Concept Store Barbezieux vous propose son dîner de la Saint-Valentin tout en gourmandises… réservez maintenant !
L’alchimiste 1 Place du Haut Faubourg Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 79 41 04 contact@alchimiste-coworking.fr
English : Dîner de la Saint-Valentin à L’Alchimiste
The Alchimiste Concept Store Barbezieux invites you to enjoy a Valentine’s Day dinner filled with delicacies… book now!
